اتحاد الكرة: سنرد على قرار كاف الإثنين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

أكد أسامة إسماعيل المتحدث الرسمي للاتحاد المصري لكرة القدم، أن مجلس إدارة "الجبلاية" سيرد على خطاب الاتحاد الأفريقي لكرة "القدم" بشأن مباراة الزمالك وجينراسيون فوت السنغالي، غدًا الإثنين.

وكان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم أرسل خطابًا للاتحاد المصري لكرة القدم يؤكد من خلاله دراسة التطورات بشأن المباراة خاصة أن مباريات الدوري المصري أقيمت في القاهرة خلال نفس التوقيت.

وأضاف أسامة إسماعيل في تصريحات عبر شاشة "إم بي سي مصر"، اليوم الأحد :"سنرد على الاتحاد الأفريقي غدًا الإثنين ونعلن فيه الأسباب التي أدت إلى نقل المباراة لبرج العرب بسبب الحضور الجماهيري وقرار الأمن بنقل المباراة".

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وأكمل المتحدث الرسمي تصريحاته بشأن أزمة مباراة الزمالك وجينراسيون فوت :"الاتحاد الأفريقي على علم ما مر في مصر خلال الفترة الأخيرة".

وكان فريق جينراسيون فوت السنغالي رفض الاتجاه نحو "برج العرب" من أجل مواجهة الزمالك بعدما تحدد في وقت سابق إقامة اللقاء في "بتروسبورت" بالقاهرة.

جدير بالذكر أن مراقب المباراة قرر احتساب اللقاء لصالح الزمالك بالفوز بثلاثة أهداف دون رد بعدما كان الأبيض خاسرًا في لقاء الذهاب بهدفين مقابل هدف في إطار منافسات دور الـ32 من مسابقة دوري أبطال أفريقيا.