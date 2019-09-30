خناقة شوارع بين ثنائي الزمالك محمود علاء ومحمد عنتر

دخل ثنائي الزمالك محمود علاء ومحمد عنتر في مشادة عنيفة وصلت للتطاول بالأيدي خلال مران الفريق على ملعب برج العرب عقب إلغاء مواجهة جينراسيون السنغالي الذي لم يحضر للملعب.

وبدأت القصة أثناء التقسيمة التي عقدها ميتشو بعد إلغاء المبارة، وتدخل عنتر القوي على محمود علاء في أحد الكرات، وهو ما دعى التشابك بالأيدي بين الثاني ولم يستطيع ميتشو والجهاز الفني إيقاف الثاني ليتصاعد الأمر.

وتحولت المشاجرة إلى “خناقة شوارع” قبل تدخل اللاعبين لإنهاء الامر وتوجه محمد عنتر إلى غرفة الملابس في حالة صعبة وهو ما دعى المدير الفني لتعنيف المدافع بشكل قوي.