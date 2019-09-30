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عبدالمنعم شطة يعلق على أزمة مباراة الزمالك وجينيراسيون فوت السنغالي

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علق عبد المنعم شطة رئيس اللجنة الفنية بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم السابق على أزمة مباراة الزمالك وجينيراسيون فوت السنغالي في إياب دور الـ32 من

دوري أبطال إفريقيا.

قال شطة في تصريحات أون سبورت: "يجب على الاتحاد المصري والجهات الأمنية أن تجهز خطابًا قويًا

من أجل الرد على الاتحاد الإفريقي لاحتساب المباراة لصالح نادي الزمالك".

 

اختتم: "قرار حسم الصعود سيكون بعد يومين، حيث سيعقد الاتحاد الإفريقي ولجنة الانضباط والمسابقات اجتماعًا من أجل اتخاذ قرار من الفائز باللقاء”.

 

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