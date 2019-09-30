حمدي النقاز يعلق على أزمة لقاء جينيراسيون فوت السنغالي

حمدي النقاز الظهير الأيمن لفريق الزمالك علق على أزمة لقاء جينيراسيون فوت السنغالي في إياب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا.
النقاز قال في تصريحات عبر قناة "تايم سبورتس": "قدمنا ما علينا، جئنا وحضرناومن قبل اللقاء كنا نستعد بالشكل الأمثل لمواجهة جينيراسيون فوت ولكن فوجئنا بأن المنافس لم يحضر، لذلك سنترك هذه الأمور للإدارة، ونتمنى من الاتحاد الإفريقي أن يكون قراره في صالحنا".
أضاف: "اللاعبون استعدوا للمباراة بشكل طبيعي، مثل أي لقاء، ولكننا بعد انسحاب المنافس، خضنا تدريبات قوية، من أجل المباريات المقبلة". اختتم: "تركيزنا على مباراة مصر المقاصة المقبلة في الدوري، نسعى لتحقيق نتيجة إيجابية وإن شاء الله القادم أفضل".
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