جهاد جريشة حكماً للقاء الإسماعيلي والمصري

اعلنت لجنة الحكام برئاسة الكابتن جمال الغندور عن تولية الحكم جهاد جريشة أدارة مباراة الإسماعيلي والمصري البورسعيدي ضمن منافساتالجولة الثانية من بطولة الدورى الممتاز.
ويعاون جهاد جريشة في المباراة هانى العراقىوالسيد نافع، وصبحى العمراوي.
وكان حقق الإسماعيلي الفوز على الجونة بهدف دون رد في المباراة الأولى له ببطولة الدوري الممتاز ليخطف أول ثلاث نقاط له بالبطولة.
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