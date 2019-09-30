جهاد جريشة حكماً للقاء الإسماعيلي والمصري

اعلنت لجنة الحكام برئاسة الكابتن جمال الغندور عن تولية الحكم جهاد جريشة أدارة مباراة الإسماعيلي والمصري البورسعيدي ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة الدورى الممتاز. الجولة الثانية من بطولة الدورى الممتاز. ويعاون جهاد جريشة في المباراة هانى العراقى والسيد نافع، وصبحى العمراوي. والسيد نافع، وصبحى العمراوي. وكان حقق الإسماعيلي الفوز على الجونة بهدف دون رد في المباراة الأولى له ببطولة الدوري الممتاز ليخطف أول ثلاث نقاط له بالبطولة.

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