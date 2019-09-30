الزمالك يتدرب في الحادية عشرة صباح غدٍ

قرر الجهاز الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة الصربي ميتشو المدير الفني خوض الفريق تدريباته في الحادية عشرة صباح غدٍ الإثنين. خوض الفريق تدريباته في الحادية عشرة صباح غدٍ الإثنين. ويستعد الزمالك لمواجهة فريق مصر المقاصة في الجولة الثانية للدوري الممتاز والمقررة إقامتها مساء الخميس المقبل.

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