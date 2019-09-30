الهلال السوداني يتأهل إلي دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا

تأهل فريق الهلال السوداني اليوم الأحد إلي مرحلة المجموعات من دوري أبطال أفريقيا عقب فوزه علي إنيمبا النيجيري بنتيجة 1-0 في إياب دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا.
سجل هدف فوز الهلال اليوماللاعب محمد موسي داي في الدقيقة 48 من المباراة.
وانتهي لقاء الذهاب بالتعادل السلبي، دون أهداف بين الفريقين.
يذكر أن 16 فريق سيتأهل إلي دور المجموعات مندوري أبطال أفريقيا، من خلال تقسيم الفرق الصاعدة إلي 4 مجموعات بواقع 4 فرق في كل مجموعة، بينما الخاسر سينتقل مباشرة إلي بطولة الكونفدرالية لمواجهة الفرق المتأهلة من دور ال32 بمرحلة المجموعات بالبطولة.
وستقام قرعة أبطال أفريقيا ستقام في الـ9 من أكتوبر المقبل.
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