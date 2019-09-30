من هو عبد الحق نوري لاعب أياكس الذي دخل في غيبوبة لمدة عامين؟

أصبح اللاعب الهولندي عبد الحق نوري، اليوم الأحد الأكثر بحثًا على موقع "جوجل"، بعدما خرجت بعض التقارير صحفية بتفيد بوفاته، لكن ناديه أياكس الهولندي نفى ذلك، بعدما كان قد دخل في غيبوبة منذ أكثر من عامين.
على الرغم أن أياكس لم يصدر أي بيان يشير إلى وفاة اللاعب مغربي الأصل، إضافة إلى تقارير مغربية أكدت أن خبر وفاة نوري ليس إلا "شائعة"متداولة.
حياته
نوري من مواليد 2 أبريل 1997 في أمستردام هو لاعب كرة قدم هولندي من أصل مغربي كان يلعب في مركز الوسط المهاجم ثم عدة مواقع مختلفة مع نادي أياكس أمستردام الهولندي، ومنتخب هولندا تحت 21 سنة لكرة القدم.
في 8 يوليو 2017 في عامه العشرين، انهار عبد الحق نوري بعد سقوطهخلال مباراة ودية ضد فريق فيردر بريمن حيث أصيب بنوبة قلبية أدخلته في غيبوبة اصطناعية، مما تسبب له بتلف خطير ودائم في الدماغ أقعده عن ممارسة كرة قدم للأبد.
وعلى الرغم من حالته، فقد أدرج نوري كلاعب في الفريق الأول لفريق أياكس قبل بداية موسم 2017-2018.
لاعبو أياكس لم ينسوا إهداء درع الدوري إلى زميلهم السابق عبد الحق نوري الذي تعرض لسكتة دماغية خلال مشاركته في إحدى المباريات الودية، أدخلته في غيبوبة كاملة منذ عامين، وأجبرته على اعتزال كرة القدم.
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