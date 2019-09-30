الكاف يصدر بيانًا بشأن أزمة مباراة الزمالك وجينيراسيون فوت

أصدر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" بيانًا بشأن أزمة مباراة الإياب بين الزمالك، وجينيراسيون فوت السنغالي، بدور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا.

ويرى مسؤولو الكاف ان جينيراسيون محق في التمسك باقامة المباراة في القاهرة بعدما اقيمت عدة لقاءات في الدوري

داخل القاهرة أمس السبت.وكانت المباراة محدد لها امس بملعب بتروسبورت في التجمع الخامس قبل أن يقرر الكاف تأجيلها ليوم الأحد ونقلها لملعب برج العرب، لدواعي أمنية.

وجاء نص بيان الكاف كالتالي:

"يراقب الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" عن قرب الموقف بخصوص مباراة إياب الدور التمهيدي الثاني من بطولة دوري الأبطال 2019/20 بين الزمالك (مصر) وجينيراسيون فوت (السنغال)، والتي كان من المقرر إقامتها بنهاية الأسبوع، وتقوم جهات CAF المعنية وممثليه يقومون حالياً بدراسة الموقف، وسيتم إصدار المزيد من المعلومات في الوقت المناسب".