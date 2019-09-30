شبيبة القبائل الجزائري يتأهل لدور المجموعات من دوري أبطال أفريقيا

تأهل فريق شبيبة شبيبة القبائل الجزائري، مساء اليوم الأحد إلي دور المجموعات من دوري أبطال أفريقيا،

بعد فوزه علي نادي حوريا كوناكري الغيني، في مباراة الإياب من دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا، بركلات الترجيح بنتيجة 5-3، بعد التعادل بنتيجة هدفين لكل من الفريقين، مجموع المباراتين.

وخسر شبيبة القبائل بنتيجة 2-0 بعدما سجل هدفي حوريا كوناكري

اريستيد بانسيه وماكامبو في الدقيقتين 73 و 88 من المباراة، كما تلقي اللاعب بدر الدين سوياد لاعب شبيبة القبائل بطاقة حمراء بالدقيقة 40 من المباراة، لتصبح النتيجة 2-2، ويتم اللجوء إلى ركلات الترجيح.

الجدير بالذكر أن فريق حوريا كوناكري بتلك الهزيمة، انتقل إلي بطولة كأس الكونفيدرالية الأفريقية.