فاز فريق فيورنتينا على ميلان، بثلاث أهداف مقابل هدف، بعقر داره، في المباراة التي جمعتهما على ملعب سان سيرو، مساء اليوم الأحد، ضمن الجولة السادسة من الدوري الإيطالي "الكالتشيو".
افتتح إيرك بولجار لاعب فيورنتينا التسجيل في الدقيقة 14 عبرركلة جزاء، ثم سجل كاستروفيلي الهدف الثاني في الدقيقة 66، قبل أن يسجل فرانك ريبيري الهدف الثالث في الدقيقة 78، بينما سجل هدف ميلان الوحيد رافايل ليو في الدقيقة 80.
شهدت المباراة أهدار فيورنتينا لركلة جزاء أخرى تم إحتسابها للضيوف، في الدقيقة 70، قام فيدريكو تشيزا بإهدارها.
بتلك النتيجة تجمد ميلان رصيده عند 6 نقاط في المركز الـسادس عشر، في حين رفع فيورنتينا رصيده إلى 8 نقاط في المركز التاسع.
وتعتبر تلك الهزيمة الرابعة التي يتلقاها الميلان في الدوري لهذا الموسم.
كانت هذه تفاصيل خبر فيورنتينا يسقط ميلان بثلاثية في عقر داره بالدوري الإيطالي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.