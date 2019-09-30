فيورنتينا يسقط ميلان بثلاثية في عقر داره بالدوري الإيطالي

فاز فريق فيورنتينا على ميلان، بثلاث أهداف مقابل هدف، بعقر داره، في المباراة التي جمعتهما على ملعب سان سيرو، مساء اليوم الأحد، ضمن الجولة السادسة من الدوري الإيطالي "الكالتشيو".

افتتح إيرك بولجار لاعب فيورنتينا التسجيل في الدقيقة 14 عبر

ركلة جزاء، ثم سجل كاستروفيلي الهدف الثاني في الدقيقة 66، قبل أن يسجل فرانك ريبيري الهدف الثالث في الدقيقة 78، بينما سجل هدف ميلان الوحيد رافايل ليو في الدقيقة 80.

شهدت المباراة أهدار فيورنتينا لركلة جزاء أخرى تم إحتسابها للضيوف، في الدقيقة 70، قام فيدريكو تشيزا بإهدارها.

بتلك النتيجة تجمد ميلان رصيده عند 6 نقاط في المركز الـسادس عشر، في حين رفع فيورنتينا رصيده إلى 8 نقاط في المركز التاسع.

وتعتبر تلك الهزيمة الرابعة التي يتلقاها الميلان في الدوري لهذا الموسم.