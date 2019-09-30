وكيله: محمود متولي تجاهل الزمالك من أجل الأهلي!

اعترف وكيل أعمال المدافع المنضم حديثًا لصفوف النادي الأهلي “محمود متولي” بتلقيه لعرض جاد من الزمالك للانتقال إلى صفوفه في الميركاتو الصيفي الماضي، إلا أنه تجاهله من أجل الأهلي.

وقال وكيل محمود متولي (محمد البغدادي) في حديث خص به برنامج الماتش على قناة “صدى البلد” بأن موكله تلقى عرضًا للانضمام إلى الزمالك قبل الانتقال للأهلي بعدة أسابيع.

وأوضح “الإسماعيلي حاول تجديد عقد محمود متولي في الأسابيع الأخيرة من الموسم الماضي، وقبل انتقاله إلى الأهلي في الميركاتو الصيفي، تلقى متولي عرضًا جادًا من الزمالك، ولكنه فضل انتظار اتمام اتفاقه مع الأهلي”.

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وأصيب محمود متولي في الدقائق الأولى من مباراة الأهلي والزمالك في مباراة السوبر المصري، بعد تسجيل جونيور أجايي لهدف التقدم.

وغاب اللاعب عن مباراة الأهلي الافتتاحية في الدوري المصري الممتاز هذا الموسم، والتي شهدت فوز الفريق بهدف رمضان صبحي أمام سموحة على ملعب برج العرب بالاسكندرية.

وأثبتت الأشعة التي خضع لها محمود متولي تعرضه لتمزق في العضلة الخلفية من الدرجة الثانية، ما يعني ابتعاده عن الملاعب لمدة شهر على أقل تقدير، وربما تزيد المدة إلى أسبوعين إضافيين إذا لم يستجب اللاعب للعلاج الطبيعي.