وكيل فينورد الهولندي: نبحث عن محمد صلاح الجديد في مصر!

أكد الخبير التسويقي والوكيل المعتمد لنادي فينورد روتردام الهولندي “محمد البغدادي”، سعي إدارة النادي نحو صناعة لاعب مصري جديد يُشبه محمد صلاح في السنوات القليلة القادمة، لتحقيق أرباح مالية ضخمة جراء بيعه لأحد أكبر أندية القارة العجوز.

وقال محمد البغدادي في تصريحات تلفزيونية صباح اليوم الاثنين “فينورد يريدون صناعة محمد صلاح جديد في أوروبا”.

وأضاف “فينورد بدأ استقطاب لاعبين صغار السن من مصر لاختبارهم ووضعهم في فترات معايشة مع فرق الناشئين هناك”.

وأكمل حديثه مع برنامج الماتش الذي يذاع على قناة صدى البلد، قائلاً “فينورد يعرف جيدًا أن محمد صلاح رفع سقف طموحات كل المصريين لممارسة كرة القدم بشكل إحترافي، ولهذا يسعى نحو الحصول على لاعب مصري يستطيع خلافة صلاح بعد سنوات قليلة”.

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وسبق لنادي فينورد الاستثمار في لاعب مصري عام 2006، كان نجم النادي الأهلي “حسام غالي”، حيث اشتراه بمبلغ 1.4 مليون يورو في عام 2003 ثم باعه لنادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي نظير ثلاثة ملايين يورو في عام 2006.

كما لعب لفينورد الحارس الدولي المصري “شريف إكرامي” في الفترة من 2005 إلى 2008.

ويُشرف منذ نهاية الموسم الماضي أسطورة دفاع مانشستر يونايتد “ياب شتام” على تدريب فينورد روتردام.