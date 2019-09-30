تركي آل الشيخ يتلقى أول صفعة مع ألميريا أمام فريق منقوص!

تلقى رئيس هيئة الترفيه في السعودية والمالك الجديد لنادي ألميريا الإسباني “تركي آل الشيخ” أول صفعة في رحلة التأهل إلى الدوري الإسباني “الليجا”، بخسارة مباراة الجولة الثامنة من مسابقة الدوري الإسباني الدرجة الثانية “سيجوندا” أمام ضيفه “قاديش” على ملعبه “مديترنيانو”.

وانتصر ألميريا في خمس مباريات وتعادل في مباراتين بالسيجوندا، منذ وصول تركي آل الشيخ مع المدرب البرتغالي بيدرو إيمانويل دوس سانتوس مطلع موسم 2020/2019.

لكن الفريق لم يصمد مع الضغط النفسي الكبير الذي تعرض له أمام أنصاره في مباراة اليوم مع قاديش.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي، وبعد انتصاف الوقت الأصلي للقاء استقبلت شباك حارس ألميريا “هينوجو” هدفًا سجله مهاجم قادش، الهندوراسي لوزانو، عند الدقيقة 68.

واستطاع ألميريا تعديل النتيجة بواسطة اللاعب كوراباس إثر ركلة جزاء أحتسبت في الدقيقة 79، وذلك بعد 3 دقائق فقط من طرد الأرجنتيني “ماركوس ماورو” قلب دفاع نادي قاديش.

Advertisements

ورغم إكمال قاديش للمباراة بـ 10 لاعبين إلا أنه استطاع تسجيل هدف الفوز في الدقيقة 89 عن طريق الظهير الأيسر الأوروجوياني “إسبيانو”، ليعزز تصدر فريقه لمسابقة السيجوندا برصيد 19 نقطة.

وبات ألميريا مُهددًا بفقدان المركز الثاني الذي يحتله برصيد 17 نقطة، في حال تمكن فريق ريال سرقسطة من الفوز في ملعبه “لا روماريدا” أمام ملقة يوم الثالث من أكتوبر المقبل لحساب الجولة التاسعة، ومن ثم هزيمة نادي “فوينلابرادا” يوم 16 أكتوبر في المباراة المؤجلة من الجولة السادسة.

وأمام ألميريا معترك غاية في الصعوبة أمام نادي سبورتينج خيخون عندما يحل ضيفًا عليه في الجولة التاسعة يوم الثالث من أكتوبر.

وكان المستشار تركي آل الشيخ أطلق مسابقة توقع بجائزة ثلاثة ملايين جنيه مصري قبل أسبوع من استضافة ألميريا لنادي قاديش في الجولة الثامنة من السيجوندا، وطلب من المشاركين في المسابقة بمتابعة جميع حساباته الشخصية والحسابات الخاصة بنادي ألميريا على مواقع التواصل الاجتماعي قبل وضع التوقع.

وتكررت نتيجة فوز ألميريا على قادش في 90٪ من التوقعات، بينما توقعت فئة ضئيلة خسارة ألميريا، وهناك مَن توقع خسارة ألميريا بنتيجة 2/1.