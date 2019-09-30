عاجل | الاتحاد المصري يبيع الزمالك في حربه مع الكاف وجينيراسون

تخلى مسؤولو الاتحاد المصري لكرة القدم عن إدارة الزمالك في قضية مباراة جينيراسون فوت السنغالي بإياب دور الـ 32 من دوري أبطال أفريقيا 2020/2019.

وجاء تخلي الاتحاد المصري عن الزمالك بعد تلقيه لفاكس عاجل من الكاف مساء اليوم الأحد، ينفي تأهل الزمالك إلى دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا، ويؤكد عدم انسحاب نادي جينيراسون فوت من مباراة الإياب.

وقال مصدر مسؤول داخل الاتحاد المصري لـ MercatoDay “لا يمكن للاتحاد فعل أي شيء من أجل الزمالك، القرار النهائي يبقى في يد الكاف فقط”.

وشكك الكاف في نزاهة الاتحاد المصري لكرة القدم بسبب تأكيد مسؤوليه على عدم قدرة القاهرة على استضافة مباراة الزمالك وجينيراسون على ملعب بتروسبورت في حي التجمع الخامس، ولهذا يجب نقلها إلى ملعب برج العرب في الاسكندرية.

Advertisements

ووافق الكاف قبل يومين على تأجيل مباراة الإياب لمدة 24 ساعة لتقام يوم الأحد 29 سبتمبر بدلاً من 28 سبتمبر، بالإضافة لموافقته على إقامة المباراة في ملعب برج العرب، لكنه تراجع عن موقفه هذا بعدما درس عدة متغييرات من بينها إقامة مواجهات بالدوري المحلي.

وقال الكاف في رسالته الرسمية “جينيراسيون ليس منسحبًا من لقاء الزمالك، هناك مباريات أقيمت في القاهرة بمسابقة الدوري المصري الممتاز في نفس الفترة، ولا يوجد ما يبرر نقل مباراة الزمالك مع جينيراسيون إلى الاسكندرية. هناك اجتماع طاريء لإعلان المتأهل إلى دور المجموعات”.

وأعلن نادي الزمالك نفسه متأهلاً إلى دور الـ 16 (المجموعات) من دوري أبطال أفريقيا، عبر بيان رسمي نشره بموقع تويتر، واعتبار نادي جينيراسون فوت السنغالي منسحبًا من مباراة الإياب، لعدم حضور لاعبيه إلى ملعب برج العرب في تمام الساعة 20:00 بالتوقيت المحلي، مساء اليوم الأحد.