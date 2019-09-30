الكاف يُجمد تأهل الزمالك وينفي انسحاب جينيراسون

أكد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف” في خطاب رسمي ارسله إلى الاتحاد المصري لكرة القدم بأن وصيف الدوري المصري الموسم الماضي “الزمالك” لم يتأهل بعد إلى دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا موسم 2020/2019 لعدم خوضه مباراة إياب دور الـ 32 أمام نادي جينيراسون فوت السنغالي.

وادعى الزمالك في بيان رسمي نشره على تويتر بأن فريق جينيراسون فوت انسحب من مباراة الإياب نظرًا لتغيب لاعبيه عن الحضور إلى ملعب برج العرب في الاسكندرية، مساء اليوم الأحد. (البيان من هنا)

ولا يرى الكاف ما يُبرر نقل إدارة الزمالك للمباراة من القاهرة إلى الاسكندرية قبل 24 ساعة من الموعد النهائي للقاء، وهو ما يتعارض مع لوائح الاتحاد الأفريقي لكرة القدم.

وقال الكاف في رسالته الرسمية “جينيراسيون ليس منسحبًا من لقاء الزمالك، هناك مباريات أقيمت في القاهرة بمسابقة الدوري المصري الممتاز في نفس الفترة، ولا يوجد ما يبرر نقل مباراة الزمالك مع جينيراسيون إلى الاسكندرية. هناك اجتماع طاريء لإعلان المتأهل إلى دور المجموعات”.

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ووافق الكاف قبل يومين على تأجيل مباراة الإياب لمدة 24 ساعة لتقام يوم الأحد 29 سبتمبر بدلاً من 28 سبتمبر، بالإضافة لموافقته على إقامة المباراة في ملعب برج العرب، إلا أن الكاف تراجع عن موقفه هذا بعدما درس عدة متغييرات من بينها إقامة مواجهات بالدوري المحلي وهي “إنبي وطلائع الجيش” في بتروسبورت يوم 26 سبتمبر.

كما أقيمت مباراتين بين المقاولون العرب وسموحة على ملعب عثمان أحمد عثمان، وبين أف سي مصر وأسوان على ملعب الكلية الحربية.

وكشف الكاف في رسالته إلى المبررات الأمنية التي قدمها الاتحاد المصري تتنافى مع الواقع، فلم يكن هناك صعوبة في لعب المباراة يوم السبت لدواعي أمنية كما قيل.

وكان نادي جينيراسون فوت السنغالي انتصر على الزمالك في مباراة الذهاب بهدفين لهدف الأسبوع الماضي.