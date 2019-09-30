رياضة | التشكيل المتوقع لمباراة أرسنال ضد مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر التشكيل المتوقع لمباراة أرسنال ضد مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستضيف فريق مانشستر يونايتد نظيره فريق أرسنال يوم الاثنين 30 سبتمبر على ملعب الأولدترافورد في مدينة مانشستر في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري الإنجليزي.



ويسعى الفريقان لتحقيق الانتصار خلال المباراة، من أجل تعويض خسارة النقاط في الست جولات الماضية وأيضاً اللحاق بركب الكبار في مقدمة جدول ترتيب البريمرليج.

ويأتي التشكيل المتوقع لفريق مانشستر يونايتد :-

ديفيد ديخيا - اشلي يونج - وان بيساكا - ماجوير - ليندلوف - ماتيتش - بول بوجبا - انتوني مارسيال - ماكتوميناي - دانيل جيمس - جيسي لينجارد.

بينما يأتي التشكيل المتوقع لفريق أرسنال :- Advertisements لينو - ديفيد لويز - سوكراتيس - تشامبرز - كولاسيناك - سيبايوس - لوكاس توريرا - جندوزي - تشاكا - نيكولاس بيبي - ايميريك اوباميانج.

- موعد مباراة مانشستر يونايتد ضد أرسنال :- وسوف تقام المباراة بين فريق أرسنال وفريق مانشستر يونايتد في الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، بينما تقام في الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وتقام في الساعة الحادية عشر مساء يوم الاثنين بتوقيت دولة الإمارات العربية، وفي الساعة الثامنة مساءً بتوقيت دولة المغرب.