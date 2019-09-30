رياضة | غضب في الإسماعيلي بسبب مباراة المصري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر غضب في الإسماعيلي بسبب مباراة المصري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حالة من عدم الرضا سيطرت على مسئولي النادي الاسماعيلي وذلك بعد تلقيهم خطابا من الجبلاية يفيد باقامة مباراتهم ضد النادي المصري على ملعب برج العرب بدون جمهور

صرح بذلك صبرى المنياوى مدير الكرة للاسماعيلى ، مشيرا إلى أن الخطاب تضمن إقامة المباراة بدون جماهير لدواع أمنية.

وأكمل مدير الكرة للدراويش أنه تمت مخاطبة الجبلاية من أجل تغيير ملعب المباراة إلا أنه لم توجد أي أستجابة.

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من ناحية أخرى استأنف فريق الكرة الأول بالإسماعيلى تدريباته مساء اليوم ، ضمن البرنامج التحضيرى لملاقاة المصرى البورسعيدى يوم الاربعاء المقبل فى ثانى جولات الدورى المحلى.

وخاض لاعبو الفريق الأساسيين تدريبات استشفائية بعد العودة من تونس من أجل استعادة جاهزيتهم قبل لقاء الفريق البورسعيدى.

وعلى هامش المران ، خاض محمود دونجا ارتكاز الفريق تدريبات تأهيلية بالجرى حول الملعب فيما شارك أحمد مدبولى بالتدريبات بشكل طبيعى.

وادى باقى اللاعبون تدريبات فنية شملت الكرات العرضية قبل أن يخوضو تقسيمة فى نهاية المران.