رياضة | أحمد أيوب لـ"الخليج 365 الرياضي": سعيد بثقة حسام البدري وأهدافنا واضحة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أحمد أيوب لـ"الخليج 365 الرياضي": سعيد بثقة حسام البدري وأهدافنا واضحة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعرب أحمد أيوب المدرب العام الجديد لمنتخب مصر عن سعادته البالغه بالدخول ضمن الجهاز الفني الجديد لمنتخب مصر تحت قيادة حسام البدري خلال الفترة القادمة والذى يستعد فيها المنتخب لخوض تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2021 بالكاميرون.

وعن تدريبه للمنتخب قال :" أى مدرب يتمنى أن يكون ضمن الجهاز الفنى لمنتخب مصر أنا سعيد بذلك وشرف ليا ذلك الإختيار والتكليف وهى ثقة كبيرة من كابتن حسام البدري واللجنة الخماسية فيا وأتمنى أن أكون علي قدر الثقة أنا وزملائي في الجهاز الفنى لمصر وأن نستطيع إسعاد الشعب المصري وتقديم كل شئ من أجل النجاح خلال الفترة المقبلة ونستطيع تحقيق الأهداف التى جئنا من أجلها.

وعن خطة العمل الفترة القادمة :" لدينا طموح وأمال وثقة خلال الفترة القادمة بأن يكون هناك نجاحات للمنتخب ولكن النجاحات لن تحدث سوى بالعمل الدؤوب وأن نفكر فى الإيجابيات والسلبيات من أجل النجاح والتركيز فى كل التفاصيل وأن نقوم بكل عملنا على أكمل وجه من أجل تحقيق الأهداف التى جئنا من أجلها".

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وأكد أحمد أيوب على أن باب المنتخب مفتوح لجميع اللاعبين المصريين خلال الفترة القادمة وأن كل اللاعبين لديهم فرصة للإنضمام وإرتداء قميص المنتخب الوطنى تحت قيادة الجهاز الفنى الجديد والذى سيقوده حسام البدري.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة بتسوانا ودياً يوم 14 أكتوبر المقبل إستعداداً لتصفيات كأس الأمم الإفريقية والمقرر إقامتها بالكاميرون 2021.

وستكون هى المباراة الأولى للجهاز الفنى لمصر بقيادة حسام البدري قبل خوض مباراة مصر وكينيا ضمن مباريات الجولة الأولي لتصفيات كأس الأمم الأفريقية 2021 بالكاميرون والمقرر إقامتها يوم 11 نوفمبر.