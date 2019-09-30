رياضة | توتنهام يعثر على البديل الأمثل لتعويض رحيل بوتشيتينيو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر توتنهام يعثر على البديل الأمثل لتعويض رحيل بوتشيتينيو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية بريطانية، اليوم الأحد، أنه في حالة إقالة المدير الفني الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينيو، من تدريب فريق توتنهام هوتسبير الإنجليزي، خلال الفترة المقبلة، وضعت إدارة توتنهام الإنجليزى، بديل مناسب له.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "ديلي ميرور" البريطانية، فإن مسئولي توتنهام هوتسبير يروا أن الإنجليزي، جاريث ساوثجيت، المدير الفني للمنتخب الإنجليزي، هو الأنسب لقيادة السيبرز.

ويأتي اختيار إدارة توتنهام للمدرب المميز ساوثجيت، في ظل علاقته المميزة بالعديد من نجوم الفريق أبرزهم هاري كين وديلي ألي وداني روز وإيريك داير.

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يذكر أنه يعيش فريق توتنهام الإنجليزى فترة سيئة فى مسابقة الدوري الإنجليزي، هذا الموسم 2019/2020، حيث يتأخر الفريق بـ10 نقاط كاملة عن ليفربول متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز بعد مرور 7 جولات فقط.

وودع فريق توتنهام هوتسبير كأس رابطة الأندية المحترفة على يد كولشيستر، وتعادل في مستهل مشواره بدوري أبطال أوروبا أمام أولمبياكوس اليوناني.

ويبدو أن الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينيو أصبح يخوض موسمه الأخير مع توتنهام هوتسبير، حيث سبق وأن صرح الموسم الماضي بأنه من المحتمل أن يرحل عن صفوف الفريق اللندني في حال تمكن من التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا 2018-2019، وهو لم يحدث بعد خسارة اللقب ضد ليفربول.

وبعد تلك التصريحات، بدأ رئيس السبيرز، دانيل ليفي، في التفكير في البديل، وازدادت الأمور سوءًا، بسبب البداية الضعيفة لتوتنهام هذا الموسم.