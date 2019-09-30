رياضة | المتأهلون لدور الـ32 التكميلي بالكونفدرالية.. بيراميدز والمصري في مهمة ليست مستحيلة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المتأهلون لدور الـ32 التكميلي بالكونفدرالية.. بيراميدز والمصري في مهمة ليست مستحيلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أنتهت مباريات دور ال32 التمهيدي في بطولة الكونفدرالية الأفريقية، وذلك مساء اليوم السبت الموافق 29 سبتمبر الجاري، وذلك بعدما أقيمت مباريات الإياب في هذا الدور على مدار ثلاث أيام، بداية من الجمعة الموافق 27 سبتمبر، وحتى مساء اليوم السبت.

وكان نادي المصري البورسعيد، قد نجح في التأهل إلى الدور التالي في بطولة الكونفدرالية، وذلك بعد فوزه على حساب نادي ماليندى بطل زنجبار، وكذلك صعد نادي بيراميدز إلى الدور ذاته، وهذا على حساب نادي شباب بلوزداد الجزائري.

ونجح 16 فريق من بطولة الكونفدرالية في التأهلي إلى دور ال32 التكميلي، وسيضاف عليهم 16 فريق قادمين من دوري أبطال أفريقيا، وذلك بعدما ودعوا البطولة من دور ال32 على يد الفرق التي تأهلت إلى دور ال16 في التشامبونزليج الإفريقي.

وجاءت الفرق المتأهلة إلى دور ال32 التكميلي من خلال بطولة الكونفدرالية الأفريقية على النحو التالي ذكره:

1- موتيما بيمبي - جمهورية الكونغو

2- بيدفيست ويتس - جنوب إفريقيا

3- تي إس جالاكسي - جنوب إفريقيا

4- زاناكو - زامبيا

5- برولين أف سي - أوغندا

6- ادجوبي - بنين

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7- حسنية أكادير - المغرب

8- نهضة بركان - المغرب

9- المصري البورسعيدي - مصر

10- بانداري - كينيا

11- دجوليبا - مالي

12- سان بيدرو - ساحل العاج

13- بيراميدز - مصر

14- نادي بارادو - الجزائر

15- إينوجو رينجرز - نيجيريا

16- تريانغل يونايتد - زمبابوي