رياضة | حكام مباريات الجولة الثانية من الدوري الممتاز

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حكام مباريات الجولة الثانية من الدوري الممتاز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت لجنة الحكام الرئيسية برئاسة جمال الغندور أسماء حكام باقى مباريات الجولة الثانية للدورى الممتاز على النحو التالى: الثلاثاء أول اكتوبر الاتحاد والجونة : محمود عاشور ويعاونه خالد رمضان ومحمد فاروق ..وهشام الفلال حكما رابعا الأربعاء 2 أكتوبر الاسماعيلى والمصرى :جهاد جريشة ويعاونه هانى العراقى والسيد نافع ..صبحى العمراوى حكما رابعا Advertisements الاهلى والانتاج الحربى :محمد الصباحى ويعاونه سمير جمال واحمد نوفل ..محمد سلامة ميدو حكما رابعا الخميس 3 أكتوبر طنطا وبيراميدز : طارق سامى ويعاونه محمد عزازى ومصطفى حسين .. ونادر قمر الدولة حكما رابعا المقاصة والزمالك: محمد عادل ويعاونه محمود ابو الرجال ومحمد محمود لطفى ..وعبد العزيز السيد حكما رابعا

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