رياضة | مياه البحيرة يواجه الضبعة وديا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مياه البحيرة يواجه الضبعة وديا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يخوض الفريق الاول لنادي مياه البحيرة بقيادة أحمد الشاذلي مواجهة ودية مع شباب الضبعة عصر الإثنين فى تجربة جديدة ضمن سلسلة التجارب الودية التى يخوضها الفريق إستعدادا للموسم الجديد من القسم الثالث.

ويسعي الجهاز الفني للمياه إلى إستغلال التجارب الودية في الوقوف علي مستوي عدد من اللاعبين القدامي واللاعبين الجدد للأستقرار علي التشكيل الأمثل لخوض منافسات دوري القسم الثالث بالموسم الكروي الجديد

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لعب فريق مياه البحيرة أكثر من 10 تجارب ودية حتى الآن، مباراتين مع فريق سبورتنج، أحد فرق دوري القسم الثالث، بمجموعة الإسكندرية، ومباراة مع أبو قير للأسمدة، وأخرى مع الجزيرة المطروحي، وكفر الشيخ، وسوهاج وإيتاي البارود سيراميكا كيلوباترا و بني سويف ودسوق.

ويستعد مياه البحيرة بقوة للموسم الكروي الجديد، بعد أن ضم مجموعة من الصفقات المميزة لتدعيم صفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، وضمت التعاقدات الجديدة كلاُ من أحمد عبد الكريم، لاعب وسط السنبلاوين، وخالد برازيلي، وإبراهيم مفرح، لاعب خط وسط منتخب السويس، وعيد ماضي، لاعب نادي المراغة، وعبد الغني عمر، مدافع نبروه، ومنتصر نجيب حارس مرمى غزل المحلة ونبروه، وأحمد حجاج مهاجم طلائع الجيش والمنصورة السابق، ومحمد رفاعي (ويا) صانع ألعاب الزمالك والمصري السابق وليد صلاح صانع ألعاب نبروة، ومحمدعبدالفتاح (تاحا)لاعب وسط الحمام، ومحمد تريكة لاعب وسط دكرنس

الجدير بالذكر أن مياه البحيرة سوف يشارك ضمن منافسات دوري القسم الثالث بعد قرار إتحاد الكرة الحالي با إلغاء صعود أندية الترقي بالموسم المنقضي ويشارك الفريق البحراوي بمجموعة بحرى وإسكندرية بالموسم الجديد.