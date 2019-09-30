رياضة | مانشستر يونايتد يطلب 20 مليون مقابل التخلي عن نجمه الواعد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مانشستر يونايتد يطلب 20 مليون مقابل التخلي عن نجمه الواعد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية بريطانية، اليوم الأحد، أن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، يسعى لفتح مزادًا، من أجل بيع حارسه المعار إلى شيفيلد يونايتد، دين هندرسون بنهاية الموسم الجاري 2019-2020.

وأشارت التقارير الصحفية إلى أن مسؤولي الشياطين الحمرن، يأملوا بأن يصل عرضًا للحارس الشاب بقيمة 20 مليون جنيه إسترليني.

ومن الجدير بالذكر انه قد ظهر حارس المرمى، دين هندرسون، وهو حارس المنتخب الإنجليزي تحت 21 عامًا، بشكل جيد مع شيفيلد هذا الموسم، قبل ارتكابه خطأ قاتلًا، أمس، أمام ليفربول أهدى به الفوز للريدز، في مباراة الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي.

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وألمحت التقارير إلى أنه قد يعني توصل مانشستر يونايتد لاتفاق مع حارسه الإسباني دافيد دي خيا لتجديد تعاقده رحيل «هندرسون» بصورة كبيرة.

ويسعى اللاعب الشاب للعب بشكل أساسي من أجل حراسة مرمى منتخب بلاده الأول، وهو ما يرجح وجود قابلية لديه لمناقشة الانتقال إلى ناد جديد.

وفي هذا السياق، ذكرت صحيفة "ذا صن" البريطانية إلى أن مانشستر يونايتد لن يجد صعوبة في بيع هندرسون، الذي ستصله العديد من العروض في حال استمر في التحسن.

وأختتمت الصحيفة، إلى أنه يأمل شيفيلد يونايتد لأن يحظى بأفضلية التعاقد مع الحارس الذي يلعب هذا الموسم بين صفوفه، إلا أن سعر اللاعب وراتبه قد يكونا عائقًا أمام تحقيق ذلك.