زوجة لاعب أوكراني تستجيب لرغبة زلاتان إبراهيموفيتش.. صور وفيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

شاركت إيرينا، زوجة لاعب كرة القدم الأوكراني نيكولاي ماروزيوك، في تحدي “Matrix” الذي أطلقه النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، مهاجم فريق لوس أنجلوس جالاكسي الأمريكي.

إيرينا نشرت عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام” مقطع فيديو لتنفيذها التحدي، وعلقت عليه قائلة: “الكثير منكم يعرف أن إبراهيموفيتش هو لاعبي المفضل بعد زوجي، ولم أستطع عدم المشاركة في تحديه الجديد”.

زلاتان إبراهيموفيتش، كان قد نشر تحديا جديدا وطلب من الروسي حبيب نور محمدوف بطل منظمة “UFC” للفنون القتالية المختلطة، وزميله السابق الفرنسي بول بوجبا لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي، ونجم التنس الشهير الصربي نوفاك دجوكوفيتش تنفيذ التحدي الذي يتطلب تنفيذ الحركة الشهيرة المستوحاة من الفيلم الأمريكي“Matrix”.

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وكان الروسي حبيب نورمحمدوف، رد على زلاتان إبراهيموفيتش، وعلق بعبارة: “إنها رقم واحد، هراء”.. مع إضافة ضحكة كـ”رمز تعبيري”.

تحدى “ماتريكس” يكون عن طريق السيطرة على الكرة أطول فترة على منطقة الصدر ولف الذراعين بحركة دائرية.

إبراهيموفيتش لعب لأندية يوفنتوس وميلان وإنتر ميلان وبرشلونة ومانشستر يونايتد قبل الانضمام إلى لوس أنجلوس جالاكسي الأمريكى.