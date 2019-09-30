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نواف العابد يغيب عن صفوف الهلال لفترة طويله

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أكدت تقارير صحفية سعودية أن نواف العابد لاعب نادي الهلال سيغيب عن مباراة فريقه ضد نادي السد القطري في بطولة دوري أبطال آسيا.

إصابة نواف العابد وفترة غيابه عن الملاعب

وكشفت التقارير أن الجهاز الطبي لنادي الهلال أكد نواف العابد يعاني من إصابته بتمزق في عضلة الفخذ ستمنعه من المشاركة في مباراة السد.

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وذكرت التقارير أن الجهاز الطبي قرر خضوع نواف العابد إلى برنامج تأهيلي لمدة 10 أيام كامله حتى يتمكن من العودة إلى التدريبات.

موعد مباراة الهلال القادمة في بطولة دوري أبطال آسيا

ويستعد نادي الهلال لمواجهة نظيره نادي السد القطري يوم الثلاثاء القادم 1 أكتوبر ضمن منافسات ذهاب الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا على ملعب جاسم بن حمد.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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