شكرا لقرائتكم خبر عن نواف العابد يغيب عن صفوف الهلال لفترة طويله والان مع التفاصيل
أكدت تقارير صحفية سعودية أن نواف العابد لاعب نادي الهلال سيغيب عن مباراة فريقه ضد نادي السد القطري في بطولة دوري أبطال آسيا.
إصابة نواف العابد وفترة غيابه عن الملاعب
وكشفت التقارير أن الجهاز الطبي لنادي الهلال أكد نواف العابد يعاني من إصابته بتمزق في عضلة الفخذ ستمنعه من المشاركة في مباراة السد.
وذكرت التقارير أن الجهاز الطبي قرر خضوع نواف العابد إلى برنامج تأهيلي لمدة 10 أيام كامله حتى يتمكن من العودة إلى التدريبات.
موعد مباراة الهلال القادمة في بطولة دوري أبطال آسيا
ويستعد نادي الهلال لمواجهة نظيره نادي السد القطري يوم الثلاثاء القادم 1 أكتوبر ضمن منافسات ذهاب الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا على ملعب جاسم بن حمد.
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