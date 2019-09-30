شكرا لقرائتكم خبر عن بايرن ميونخ يعلن جاهزية ثنائي الفريق لمواجهة توتنهام والان مع التفاصيل

أعلن نادي بارين ميونخ الألماني اليوم الأحد تعافي الثنائي لوكاس هيرنانديز مدافع الفريق وإيفان بيرسيتش مهاجم الفريق من الإصابة. ثنائي بايرن ميونخ يعودا لتدريبات الفريق وشهدت تدريبات بايرن ميونخ اليوم مشاركة هيرنانديز وبيرسيتش عقب تعافيهم من الإصابة وجاهزيتهم للمشاركة في مباراة توتنهام الإنجليزي القادمة في بطولة دوري أبطال أوروبا. Advertisements وتسافر بعثة بايرن ميونخ إلى لندن غدا الإثنين استعدادا لمواجهة نادي توتنهام في دوري أبطال أوروبا. موعد مباراة بايرن ميونخ وتوتنهام في دوري أبطال أوروبا وستلعب مباراة نادي بايرن ميونخ ضد نظيره نادي توتنهام بعد غدا الثلاثاء ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة دوري أبطال أوروبا.

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