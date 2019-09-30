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وصل الجزائري إسلام سليماني مهاجم نادي موناكو الفرنسي إلى رقم قياسي مع فريقه الجديد.

سليماني يصل لرقم قياسي مع موناكو

وقد شارك إسلام سليماني في فوز نادي موناكو أمس السبت على نادي ستاد بريست بأربعة أهداف مقابل هدف في الدوري الفرنسي حيث سجل هدف من أهداف فريقه الأربعة.

وأصبح إسلام سليماني أول لاعب مع موناكو يساهم في 7 أهداف خلال أول 5 مباريات له مع الفريق.

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ولم يصل أي لاعب لهذا الرقم مع نادي موناكو لفترة طويلة وبالتحديد منذ موسم 2006-2007.

انضمام إسلام سليماني إلى نادي موناكو

يذكر أن إسلام سليماني كان قد انتقل إلى صفوف نادي موناكو خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة قادما من صفوف نادي ليستر سيتي الإنجليزي.

ترتيب نادي موناكو بالدوري الفرنسي

ويتواجد نادي موناكو في المركز الثاني عشر من ترتيب الدوري الفرنسي الممتاز برصيد برصيد 9 نقاط من أصل 8 مباريات خاضها حتى الآن في الدوري.