شكرا لقرائتكم خبر عن الاتفاق يستعيد خدمات الربيعي قبل مواجهة الهلال والان مع التفاصيل

شهدت تدريبات نادي الاتفاق الجماعية اليوم الأحد عودة سعيد الربيعي مدافع الفريق عقب تعافيه من الإصابة.

إصابة سعد الربيعي وغيابه عن الاتفاق

وكان سعد الربيعي يعاني من إصابة قوية منعته عن المشاركة مع نادي الاتفاق خلال أي مباراة هذا الموسم في بطولة الدوري السعودي.

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ونشر الحساب الرسمي لنادي الاتفاق صورة الربيعي خلال تدريبات الفريق الجماعية اليوم مؤكدا جاهزية اللعب للعودة إلى المباريات من جديد بشكل طبيعي.

موعد مباراة الاتفاق والهلال القادمة بالدوري السعودي

ويستعد نادي الاتفاق لمواجهة نظيره نادي الهلال يوم السبت القادم 5 أكتوبر ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري السعودي.

ويتواجد نادي الاتفاق في المركز التاسع من ترتيب الدوري السعودي برصيد 6 نقاط من أصل 5 مباريات خاضها حتى الآن في الدوري.