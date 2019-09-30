شكرا لقرائتكم خبر عن فيورنتينا يضرب ميلان بثلاثية في الدوري الإيطالي والان مع التفاصيل
استطاع نادي فيورنتينا الإيطالي أن يفوز على نظيره نادي ميلان بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهم منذ قليل ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري الإيطالي.
ملخص مباراة ميلان وفيورنتينا بالدوري الإيطالي
وبدأت المباراة بشكل هجومي وقوي من نادي فيورنتينا الذي سجل هدفه الأول في الدقيقة 14 عن طريق ركلة جزاء سجلها بولجار وظل لاعبو نادي ميلان يحاولون خطف هدف التعادل ولكن عجزوا عن ذلك.
ولكن تفاجئ نادي ميلان بطرد موساشيو لاعب ميلان في الدقيقة 55 ليكمل المباراة ناقص العدد ويتفاجئ بتسجيل فيورنتينا للهدف الثاني في الدقيقة 66 عن طريق كاستروفيلي كما أضاع الفريق ركلة جزاء في الدقيقة 70 عن طريق كييزا ولكنه عاد وسجل الهدف الثالث عن طريق فرانك ريبيري في الدقيقة 78 ثم سجل ميلان هدفه الأول في الدقيقة 80 عن طريق لياو لينتهي اللقاء بفوز فيورنتينا بثلاثة أهداف مقابل هدف.
ترتيب الفريقين بالدوري الإيطالي عقب مباراة اليوم
وبهذه النتيجة يصل رصيد فيورنتينا إلى 8 نقاط ليتواجد في المركز التاسع من ترتيب الدوري الإيطالي بينما توقف رصيد نادي ميلان عند 6 نقاط في المركز السادس عشر.
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