شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة الهلال تصل إلى الدوحة لمواجهة السد في دوري أبطال آسيا والان مع التفاصيل
وصلت منذ قليل بعثة نادي الهلال السعودي الي الدوحة استعدادا لمواجهة نادي السيد القطري في ذهاب دور نصف نهائي بطولة دوري أبطال آسيا.
ومن المقرر أن تقام المباراة بين الفريقين يوم الثلاثاء المقبل ضمن منافسات ذهاب دور نصف نهائي بطولة دوري أبطال آسيا في تمام الساعة السادسة والنصف مساءا بتوقيت مكه المكرمة علي استاد جاسم بن حمد الدولي بنادي السد في الدوحة.
يذكر أن نادي الهلال استطاع أن يبلغ دور نصف نهائي البطولة بعد التغلب علي حساب نظيره نادي اتحاد جدة السعودي بينما استطاع نادي السد القطري الصعود لنصف نهائي البطولة الآسيوية بعد تخطي عقبة نادي النصر السعودي.
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