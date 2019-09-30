شكرا لقرائتكم خبر عن رسميا.. لجنة الانضباط تقبل احتجاج النهضة ضد القادسية والان مع التفاصيل

أعلنت لجنة الانضباط بالاتحاد السعودي لكرة القدم اليوم الأحد رسميا قبول الاحتجاج المقدم من نادي النهضة ضد نظيره نادي القادسية.

احتجاج نادي النهضة ضد نادي القادسية

وكان نادي النهضة قد تقدم باحتجاج رسمي إلى لجنة الانضباط بخصوص أهلية لاعب القادسية حسن محمد العمري للمشاركة في المباراة التي أقيمت بين الفريقين منذ عدة أيام.

قرارات لجنة الانضباط عقب قبول احتجاج النهضة ضد القادسية

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وقررت لجنة الانضباط قبول احتجاج نادي القادسية ووقرر عدة قرارت وهي إلغاء نتيجة المباراة واعتبار فريق القادسية خاسرا بنتيجة 3-0.

كما قررت لجنة الانضباط تغريم نادي القادسية بمبلغ 37.500 ألف ريال سعودي بالإضافة إلى إيقاف فهد الشرفاء إداري الفريق ومنعه من حضور المباريات مع الفريق بالدوري السعودي لمدة شهرين كاملين.

نتيجة مباراة النهضة والقادسية في الدوري السعودي

يذكر أن مباراة القادسية والنهضة كانت قد انتهت بفوز الأول بهدفين مقابل هدف يوم 17 سبتمبر الماضي ولكن تم إلغاء هذه النتيجة.