الامارات | الإمارات تشارك في الدورة التدريبية الإقليمية لمدربي الأولمبياد الخاص

شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تشارك في الدورة التدريبية الإقليمية لمدربي الأولمبياد الخاص والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تنطلق في القاهرة اليوم، الدورة التدريبية الإقليمية لمدربي الأولمبياد الخاص في رياضتي كرة القدم الشاطئية والطائرة الشاطئية، بمشاركة مدربين من سبع دول عربية هي: الإمارات، مصر، البحرين، الكويت، السودان، ليبيا، وتونس.

ويقوم بإلقاء المحاضرات النظرية والعملية كل من: عماد محيي الدين، عاطف رشاد، وإكرامي الجمال، ويشارك في الدورة محمد سليمان، محمد المازمي (الإمارات)، صفوان نورالدين (تونس)، محمد بوعباس، ياسر أحمد (الكويت)، محمود عبدالله الشيخ (البحرين)، علي بشير، أحمد عبدالفتاح (السودان)، مصطفى علي، عبدالقادر الغراري (ليبيا)، ويشارك من مصر كل من سهيلة صلاح الدين، زينب ربيع، ربيع عبدالحفيظ، أحمد أبوسريع، سهام فؤاد، علي أبوحديد، محمد عبدالنبي، الحسيني طه، رانا أحمد، طه خضر، احمد محمود، هند شريف، محمد سيد، أحمد محمد، محمود الغاوي.

وكان الرئيس الإقليمي المهندس أيمن عبدالوهاب قد دعا إدارة الرياضة والتدريب بالرئاسة الإقليمية برئاسة د.عماد محي الدين، والألعاب والمسابقات برئاسة شريف الفولي إلى زيادة الاهتمام بالرياضات الموحدة في مختلف برامج المنطقة، وهي الرياضات التي يشارك فيها لاعبون معاقون فكرياً مع أقرانهم من غير المعاقين، استعداداً لظهور تلك الرياضات في الألعاب الإقليمية العاشرة 2022 والألعاب العالمية الصيفية بألمانيا 2023.