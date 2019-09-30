الامارات | الشارقة يستقبل العين بأطول «تيفو» في مباراة القمة

شكرا لقرائتكم خبر عن الشارقة يستقبل العين بأطول «تيفو» في مباراة القمة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد رئيس الاتصال الجماهيري في نادي الشارقة، منصور السهلاوي، أن الجمهور الشرقاوي يقوم بتجهيز «تيفو» خاص للفريق خلال مباراته المرتقبة مع العين يوم الخميس المقبل ضمن الجولة الثالثة لدوري الخليج العربي، مشيرا الى أن طول التيفو يبلغ نحو 35 متراً وسيغطي مدرج جمهور الشارقة كاملاً، مشيراً الى أن هذه المبادرة جاءت لتأكيد الجمهور دعمه المتواصل لفريقه، خصوصاً أن المواجهة المرتقبة مع العين تعتبر مباراة قمة بين الفريقين، مؤكداً أنهم اطلقوا أيضاً هاشتاق «القمة للملك» تشجيعاً للجمهور للحضور ومساندة الفريق في هذه المباراة، لافتاً الى أنه يتوقع حضور نحو 10 آلاف مشجع شرقاوي خلال المباراة، مضيفاً أن الجمهور الشرقاوي سيظهر خلال المباراة بالقمصان نفسها التي سيرتديها اللاعبون.

وقال منصور السهلاوي لـ«الإمارات اليوم»: «فكرة التيفو عبارة عن كلمات موجهة من الجمهور الى لاعبي الشارقة، وهي بمثابة رسالة لهم بان جمهورهم يقف خلفهم دائماً في كل المباريات، خصوصاً أن الفريق حقق حتى الآن نتائج إيجابية».

وأضاف: «حملة دعم الجمهور لفريقه هذا الموسم بدأت منذ مباراة خورفكان في الجولة الأولى وتواصلت في مباراة اتحاد كلباء بالجولة الثانية للدوري، وهذه المبادرة من الجمهور جاءت رداً على كل الذين يرددون بان الشارقة فاز بلقب الدوري الموسم الماضي بالحظ، وهذا الأمر بالتأكيد غير صحيح»

وتابع منصور السهلاوي: «تم تخصيص قمصان لنحو 100 مشجع، القمصان الرسمية نفسها التي يرتديها لاعبو الفريق في المباراة، وهذه المبادرة بدأت منذ بداية الموسم، ونطمح أن تتوسع لتشمل أكبر عدد من الجمهور».

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وشدد رئيس الاتصال الجماهيري في نادي الشارقة على أن الجمهور يعد هو الأساس في دعم الفريق ومساندته والوقوف خلفه في كل المباريات.

وبشأن توقعاته لعدد الحضور الجماهيري في المدرجات خلال مباراة العين، قال: «أتمنى أن يكون جمهور الشارقة على قدر هذه المباراة التي تعتبر مباراة قمة في دورينا ونطمح في تواجد أكبر عدد من الجمهور، وإذا تحدثت عن حضور 10 آلاف مشجع فإن هذا العدد قليل على جمهور الشارقة، خاصة أن المباراة تقام على ملعب فريقنا الفائز ببطولتي الدوري وكأس سوبر الخليج العربي».

ورداً على سؤال عن أن بعض مدرجات استاد نادي الشارقة كانت خالية من الجمهور خلال مباراة الفريق أمام خورفكان في الجولة الأولى للدوري، أوضح السهلاوي: «بالنسبة لملعب الحزانة فان العدد الذي تواجد في المدرجات خلال مباراة خورفكان يعد جيداً، وأتوقع أن يكون عامل الجو له تأثير في عدد الحضور».

وأشار إلى أنهم قاموا بتوفير الماء لجمهور النادي، وكذلك لجمهور الفريق الضيف.

من جانب آخر، يواصل فريق الشارقة تحضيراته للقاء العين، وأجرى أول من أمس، أول حصة تدريبية له على ملعبه بمنطقة الحزانة عقب مباراته أمام اتحاد كلباء، التي حقق خلالها الفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف ضمن الجولة الثانية لدوري الخليج العربي.