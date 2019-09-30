الامارات | إفريقيان يهددان عرش تيغالي ومبخوت

شكرا لقرائتكم خبر عن إفريقيان يهددان عرش تيغالي ومبخوت والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - خطف لاعب اتحاد كلباء، التوغولي بينيل ملابا، ومهاجم عجمان، الغاني وليام أووسو، الأنظار في دوري الخليج العربي لكرة القدم، وتصدرا قائمة هدافي المسابقة بثلاثة أهداف لكل منهما عقب انتهاء الجولة الثانية من المسابقة، وباتا مرشحين لسحب البساط الأخضر من الهدافين التقليدين للدوري تيغالي وعلي مبخوت.

وانتقل ملابا (28 عاماً)، إلى اتحاد كلباء خلال فترة الانتقالات الصيفية قادماً من فينلو الهولندي بعقد لمدة موسمين، فيما نجحت إدارة نادي عجمان في ضم اللاعب الغاني وليام أووسو (29 عاماً)، إلى صفوفه قادماً من رويال انتويرب البلجيكي، بعد أن خاض تجارب احترافية في نادي رويال سبورت كلوب، وسبورتينغ لشبونة، وسيركل بروغ البرتغالي.

واستطاع ملابا وأووسو، أن يفرضا سيطرتهما على قائمة الهدافين في ظل وجود الأرجنتيني تيغالي، الذي سبق أن حصل على لقب هداف الدوري في مناسبتين خلال المواسم الأربع الأخيرة، وعلي مبخوت الذي حصل على وصيف الهدافين في الموسم الماضي وهداف البطولة في موسم 2016 - 2017.

واستطاع ملابا أن يفرض نفسه سريعاً حينما تمكن من تسجيل هدفين في شباك العين خلال الجولة الافتتاحية من الدوري، اذ كان بوسع فريقه وبفضل الهدفين أن يخرج بنقطة التعادل لولا تدخل المدافع الشاب سعيد جمعة، الذي سجل هدفاً في الدقيقة الخامسة والأخيرة من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع، ليقود العين إلى فوز ثمين على ضيفه اتحاد كلباء 3-2.

وعاد «ملابا» مجدداً ليُحرج أحد الفرق الكبار في دوري الخليج العربي، حينما سجل هدفاً في شباك الشارقة بطل المسابقة، قبل أن يخسر فريقه بنتيجة 3-1.

ولم يكن مهاجم عجمان أووسو أقل توهجاً من ملابا، إذ نجح اللاعب في أن يُسجل حضوره القوي في مباراة بني ياس التي أقيمت في الشامخة وسجل هدفين، منحا فريقه التقدم في كل مرة، إلا أن أصحاب الأرض نجحوا في تحقيق التعادل 2-2.

وعاد اللاعب الغاني للتألق في المباراة الثانية إذ تمكن خلال ثلاث دقائق من تسجيل هدف التعادل في شباك العميد بعد ثلاث دقائق من تقدمه عن طريق براندلي كواس.

وعلى درب التألق نفسه أعلن مهاجم نادي العين، التوغولي لابا كودجو فودو، القادم للزعيم من نهضة بركان المغربي، نيته المزاحمة على صدارة هدافي المسابقة، اذ يحتل المركز الثاني في قائمة الهدافين وله هدفان سجلهما تباعاً في شباك اتحاد كلباء والوصل.

واختير لابا في الموسم الماضي كأفضل لاعب أجنبي في الدوري المغربي لموسم 2018-2019.

من جانبه، أكد مدير فريق الوصل الأسبق، بدر حارب، أن تألق ملابا وأووسو ومنافستهما في لقب هداف الدوري ليس مستغرباً بالنسبة له. وقال لـ«الإمارات اليوم»: «لم يعد هناك فريق ضعيف في البطولة، خاصة بعد أن اختارت كافة الأندية لاعبيها بعناية كبيرة وأصبحوا يبحثون عن النوعية الجيدة سواء من العناصر المحلية أو المحترفين الأجانب».

وأضاف: «لو تابعنا استعدادات حتا وخورفكان على سبيل المثال باعتبار أنهما صاعدان هذا الموسم لدوري المحترفين سنجد أنهما جلبا لاعبين من أندية كبيرة ولهم باع في دوري المحترفين، هذا الأمر لم يكن موجوداً من قبل، إذ كانت الفرق الصاعدة تبقي على لاعبيها الذين صعدوا بهم لذلك لا يظهرون بشكل متميز، وفي الغالب يعودون لدوري الهواة سريعاً».

Advertisements

وأوضح بدر حارب: «لا أتوقع أن يكون تألق ملابا وأووسو مجرد طفرة، لأن اتحاد كلباء يملك نوعية لاعبين مميزة مثل كوجاك وياسين البخيت يستطيعان أن يساعدا المهاجم التوغولي على التسجيل في كل مباراة، والشيء نفسه بالنسبة لمهاجم عجمان الذي سيستفيد من الطريقة التي يلعب بها المدرب المصري أيمن الرمادي، الذي يعتمد على الدفاع واستغلال المرتدات فضلاً عن وجود عناصر مميزة سواء لاعب الوسط حسن عبدالرحمن أو البرازيلي فييرا».

واستبعد حارب أن يغيب مهاجم الوحدة تيغالي عن مشهد الهدافين هذا الموسم، موضحاً: «تيغالي من نوعية الهدافين الكبار الذي يستطيع في مباريات كثيرة أن يُسجل هدفين أو ثلاثة، وستكون منافسته مع علي مبخوت على لقب الهدافين حتمية ولا شك فيها».

قائمة الهدافين في آخر 4 مواسم

2018 - 2019 - تيغالي مهاجم

الوحدة «26 هدفاً».

2017 - 2018 - ماركوس بيرغ

مهاجم العين «25 هدفاً».

2016 - 2017 - علي مبخوت

مهاجم الجزيرة «33 هدفاً».

2015 - 2016 - تيغالي مهاجم

الوحدة «25 هدفاً».