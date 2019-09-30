الامارات | كايو يظهر في تدريبات العين تمهيداً للعودة

شكرا لقرائتكم خبر عن كايو يظهر في تدريبات العين تمهيداً للعودة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن نادي العين أن لاعب الفريق، البرازيلي كايو كانيدو، بدأ في تنفيذ برنامج تأهيلي خاص للتعافي من الإصابة التي تعرض لها قبل أسبوع، في خطوة قد تمهد لمشاركته في مواجهة «الزعيم» المقررة يوم الخميس المقبل أمام الشارقة ضمن الجولة الثالثة من دوري الخليج العربي.

وذكر النادي في بيان عبر موقعه الرسمي: «تدريبات العين شهدت ظهور البرازيلي كايو كانيدو تنفيذاً لبرنامج تأهيلي، تمهيداً لانضمامه إلى تدريبات فريقه الجماعية بعد الإصابة التي تعرض لها في العضلة الخلفية خلال الحصة التدريبية التي سبقت مواجهة فريقه أمام اتحاد كلباء ضمن الجولة الأولى من مسابقة الدوري، وقرار مشاركة اللاعب في مواجهة الشارقة بيد الطبيب ومدرب الفريق».

ولم يشارك اللاعب البرازيلي في مواجهة فريقه أمام ناديه السابق الوصل بسبب استمرار الإصابة بينما مثلت عودته للتدريبات أول من أمس مفاجأة، خصوصاً أن النادي أعلن في وقت سابق أن اللاعب يحتاج للعلاج أسبوعين على أقل تقدير، وهو ما كان يعني غيابه عن مواجهة الشارقة المقررة يوم الخميس.

وتمثل مواجهة «الملك» أهمية كبيرة لدى لاعبي الفريق العيناوي الطامحين لمواصلة الحفاظ على نغمة الانتصارات أملاً في الانفراد بالصدارة، خصوصاً في حال حصولهم على هدية من فريق الجزيرة بالفوز على ضيفه شباب الأهلي متصدر المنافسة حالياً بفارق الأهداف عن الشارقة والعين على التوالي.

وسيواصل الفريق تدريباته المسائية على استاد خليفة بن زايد على أن يتوجه إلى الشارقة مساء بعد غدٍ وتحديداً عقب خوض التدريب الختامي من أجل المبيت هناك، وكان الجهاز الفني بقيادة الكرواتي إيفان ليكو قد منح لاعبي «الزعيم» راحة 24 ساعة بعد الفوز في الجولة الماضية على الوصل 3-1 قبل استئناف التدريبات لمواجهة الشارقة.

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نجوم العين يشاركون في «اليوم العالمي للقلب»

شارك لاعبو الفريق الأول جمال معروف ومحمد هلال ومحمد علي شاكر، أمس، في فعاليات «اليوم العالمي للقلب» بزيارتهم لمستشفى العين بمنطقة الجيمي، وزار نجوم فريق العين مرضى القلب لتعزيز معنوياتهم في مواجهة ظروف المرض، وقدموا لهم هدايا متنوعة.

وشدد اللاعبون في حديثهم للموقع الرسمي لنادي العين على سعادتهم البالغة بالمشاركة في الفعالية، مؤكدين أنهم خرجوا بمكاسب كبيرة من تلك الزيارة المهمة التي تمثلت في عودة المرضى ورسم الابتسامة على وجوههم الطيبة، بالإضافة للمعلومات القيمة التي منحها لهم اختصاصيو طب القلب حول اكتشاف مرض القلب وكيفية التعامل معه، معربين في الوقت نفسه عن بالغ شكرهم وتقديرهم لإدارة المستشفى.

من جانبه، أثنى المدير التنفيذي للعمليات التشغيلية بمستشفى العين، الدكتور محمد سالم بن ثعلوب الدرعي، عن بالغ شكره وتقديره لإدارة ولاعبي نادي العين على مشاركتهم في حملة مستشفى العين بمناسبة اليوم العالمي للقلب، وقال إن مشاركة «الزعيم» تعكس الجانب الإنساني للنادي وتسهم في رسم الابتسامة على وجوه المرضى الذين اقتضت حالتهم الصحية البقاء في المستشفى.

وأكد الدرعي أن «هذه المبادرات الطبية والمجتمعية التي نحرص فيها على زيارة المرضى المنومين في مستشفى العين ستنعكس إيجاباً في تحسين الجانب النفسي لهم وتأهيلهم للعلاج، وتحسين حالتهم وإخراجهم من الجو العام للمستشفى الى أجواء أخرى تمكنهم من التواصل مع مختلف قطاعات المجتمع».