الامارات | يوسف جابر يتسلم أولى جوائز لاعب الأسبوع في «فانتاسي دورينا»

شكرا لقرائتكم خبر عن يوسف جابر يتسلم أولى جوائز لاعب الأسبوع في «فانتاسي دورينا» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تسلم مدافع شباب الأهلي يوسف جابر، جائزة لاعب الأسبوع عن الجولة الأولى من مسابقة «فانتاسي دوري الخليج العربي». جاء ذلك قبل انطلاق مباراة فريقه أمام الفجيرة على استاد راشد في الجولة الثانية من الدوري.

وحصد يوسف جابر العائد من بني ياس إلى ناديه السابق شباب الأهلي 18 نقطة في الجولة الافتتاحية من الدوري، بعد أن أحرز هدفاً وصنع هدفين وساعد فريقه في الحفاظ على نظافة شباكه ليخرج شباب الأهلي منتصراً على حتا 3-صفر، ليتصدر الظهير الأيسر ترتيب اللاعبين في فانتاسي دورينا في أول جولات المسابقة. وتقوم رابطة المحترفين بتكريم اللاعب صاحب أعلى عدد من النقاط في كل جولة من «فانتاسي دورينا» بتسليمه درعاً قبل بداية مباراة فريقه في الجولة التالية.\