الامارات | خسائر المرشحين أبرز مفاجآت «تمهيدي الكأس»

شكرا لقرائتكم خبر عن خسائر المرشحين أبرز مفاجآت «تمهيدي الكأس» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت أندية دبا الحصن والبطائح والذيد عن تطلعاتها بقوة للحصول على إحدى بطاقات التأهل لدور الـ16 لكأس رئيس الدولة، بعد تحقيقها نتائج مميزة وتقديم أداء فني طيب خلال منافسات الدور التمهيدي التي أقيمت يومي الجمعة والسبت الماضيين، في المقابل فوجئت أوساط الجمهور بخسارة كل من الحمرية ودبا الفجيرة والعروبة التي تعد من الفرق المرشحة للمنافسة في البطولات التي تشارك فيها أندية الهواة.

وشهدت مباريات الدور التمهيدي تعادل التعاون ومصفوت 1-1، وفوز كل من البطائح على الحمرية 3-1، ودبا الحصن على دبا الفجيرة 2-1، وبالنتيجة نفسها فاز الذيد على العروبة، وفاز الإمارات على مسافي 3- صفر.

وبرزت في «تمهيدي الكأس» خمسة مشاهد فنية.

خسائر المرشحين

شهدت الجولة حدوث ثلاث خسائر لم تكن في الحسبان لأبرز الفرق المرشحة لنيل احدى بطاقتي التأهل، إذ خسر العروبة والحمرية ودبا الفجيرة، وهو الأمر الذي وضع الفرق الثلاثة في موقف معقد من بداية المنافسات.

بطاقة حمراء

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أشهر حكم مباراة دبا الفجيرة ودبا الحصن البطاقة الحمراء بوجه لاعب «النواخذة» خالد حامد، لتكون بذلك أول بطاقة حمراء هذا الموسم.

فوز تاريخي

مهّد الفوز الذي حققه نادي البطائح على الحمرية 3-1 لأن يكون فوزاً تاريخياً، حيث تعد المباراة هي الأولى والفوز هو الأول للبطائح الذي يشارك للمرة الأولى في مسابقات الدرجة الأولى، فضلاً عن أن الفوز أعطى دافعاً قوياً لنيل البطاقة المؤهلة لدور الـ16.

جدية الصقور

أكد نادي الإمارات أن وجوده بين أندية الهواة مؤقت، وأنه طامح للعودة السريعة لدوري المحترفين، بعد أن قدم لاعبوه مباراة قوية فاز بها على مسافي 3-1.

التعاون ومصفوت

كشف الأداء الذي قدمه فريقا التعاون ومصفوت في المباراة التي انتهت بالتعادل بهدف لمثله أن الفريقين سيكونان رقماً صعباً في دوري الدرجة الأولى، بعد أن قدّما مباراة رفيعة المستوى.