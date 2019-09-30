الامارات | فاهم بن سلطان: غولف الإمارات على الطريق الصحيح

شكرا لقرائتكم خبر عن فاهم بن سلطان: غولف الإمارات على الطريق الصحيح والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أشاد الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي، رئيس الاتحادين العربي والإماراتي للغولف، بإنجاز المنتخبات الوطنية في البطولة العربية للشباب تحت 18 عاماً، والناشئين تحت 15 عاماً، والأشبال تحت 13 عاماً، والفتيات، التي استضافتها مصر خلال الفترة من 22 وحتى 27 الجاري، وحصاد منتخب فتيات الإمارات الميدالية الفضية، وأتبع بتتويج الأشبال ببرونزية فئاتهم العمرية، مؤكداً أن «الغولف الإماراتي يسير على الطريق الصحيح».

وشكر الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي أعضاء المنتخبات الوطنية للغولف على المستوى الذي حققوه في البطولة العربية التي شهدت مشاركة أكثر من 115 رياضياً من 11 دولة، بعد أن حقق منتخب الفتيات المكون من اللاعبات ريما الحلو، وعلياء العمادي، وحمدة السويدي، إنجازه الأفضل عربياً، قبل أن يتوج أشبال الإمارات، وفي الظهور الأول لهذه الفئة العمرية، بالميدالية البرونزية عبر الشقيقين راشد وسلطان، أبناء عصام الجسمي، ومعهم عبدالله السويدي.