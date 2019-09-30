الامارات | إصابة لاعب أتلتيكو مدريد فيتولو

شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة لاعب أتلتيكو مدريد فيتولو والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن نادي اتلتيكو مدريد، أول من أمس، إصابة لاعب وسطه فيكتور ماشين «فيتولو»، في عضلات الفخذ اليسرى، خلال ديربي مدريد أمام الريال، مساء أول من أمس، في الدوري الإسباني لكرة القدم.
وخضع فيتولو للفحص الطبي في المستشفى، ليتم التأكد من إصابته في الفخذ اليسرى، لكن لم تتحدد بعد مدة غيابه عن الفريق.
وشارك فيتولو منذ البداية في ديربي مدريد، لكنه خرج بين شوطي المباراة، وشارك بدلاً منه الأرجنتيني انخل كوريا.
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