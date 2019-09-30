شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور: كاف سيعاقب جينيراسيون بالحرمان من المشاركة لمدة سنتين والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب
قال مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك إن الاتحاد الأفريقي سيعاقب جينيراسيون بالحرمان من المشاركة لمدة سنتين.
وأطلق حكم مباراة فريق الكرة الأول بنادي الزمالك وفريق جينيراسيون فوت بطل السنغال والتي كانت مقررة على استاد برج العرب مساء اليوم بإياب دور الـ 32 بدوري أبطال أفريقيا صافرته، معلنا انتهاء المباراة لصالح الزمالك بعد انسحاب فريق جينيراسيون فوت، بطل السنغال.
وأعلن الزمالك أن مراقب المباراة أكد اعتماد النتيجة بفوز الزمالك على جينيراسيون فوت السنغالي وتأهل الزمالك لدوري المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.
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