إشبيلية يحقق فوزا صعباً على ريال سوسيداد بفارق هدف

الأحد 29 سبتمبر 2019
نجح فريق اشبيلية بالفوز بصعوبة على ريال سوسيداد بثلاثة اهداف مقابل هدفين في المباراة التي أجريت على ملعب رامون سانشيز بيزخوان في ختام الجولة السابعة من الدوري الإسباني.
وتقدم ريال سوسيداد باكرا عند الدقيقة الرابعة عن طريق اللاعب ميكيل اويارزابال، لكن اشبيلية تمكن من العودة الى اللقاء وادراك التعادل بهدف للاعب مانويل نوليتو د 18، لينتهي الشوط الأول 1-1.
وفي الشوط الثاني، اعطى لوكاس أوكامبوس التقدم لأصحاب الأرض بهدف ثاني د 47، قبل ان يعزز فرانكو فازكويز النتيجة د 80 بهدف ثالث. وقبل انتهاء الوقت الأصلي للقاء بثلاث دقائق، سجل اللاعب كريستيان بورتوغيس هدف الضيوف الثاني لتنتهي المباراة بعدها بنتيجة 3-2.
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