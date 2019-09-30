ريال مدريد يتعرض لصدمة قوية قبل مواجهة كلوب بروج في دوري الابطال

الأحد 29 سبتمبر 2019 تعرض فريق ريال مدريد لصدمة مدوية، اطاحت على رأس الفرنسي زين الدين زيدان، مدرب الفريق، قبل مواجهته فريق كلوب بروج البلجيكي، للجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا 2019.

يأتي ذلك بسبب استمرار إصابته وهو غاب عن آخر 4 مباريات للميرينغي هذا الموسم. من ناحية أخرى بديل مارسيلو الفرنسي فيرلاند ميندي غائب أيضاً بسبب الإصابة مما يعني أن ناتشو فيرنانديز سيكون الخيار الأقرب للمشاركة. وكان النادي الملكي تعادل مع أتلتيكو مدريد في ديربي العاصمة بلا أهداف ليشهد التدريب التالي استمرار غياب مارسيلو برفقة ابراهيم دياز وماركو أسينسيو.

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