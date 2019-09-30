مورينيو يكشف حقيقة عودته للدوري الإيطالي 

الأحد 29 سبتمبر 2019

كشف جوزيه مورينيو عن حقيقة عودته للدوري الإيطالي للتدريب، وذلك في حديث مع برنامج تيكي تاكا.



وصرح البرتغالي انه يعتبر نادي الإنتر بيته وعائلته، ورئيس النادي السابق ماسيمو صديقا له، مضيفا انه لا يزال يذكر الثلاثية التي حققها مع الفريق الإيطالي.

واعترف مورينيو انه بعد نهائي دوري ابطال اوروبا عام 2010 والفوز بها في مدريد، لم يكن يستطيع رفض ريال مدريد للمرة الثالثة وكان عليه المغادرة، لكن الوداع كان صعبا جدا عليه ولو انه عاد مع الفريق للإحتفال حينها في السان سيرو لم يكن سيغادر بعدها.