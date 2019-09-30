ميلان يتعرض للهزيمة المذلة من فيورنتينا بثلاثية

الأحد 29 سبتمبر 2019

تعرض فريق ميلان للهزيمة المهينة على يد فيورنتينا من الجولة السابعة للدوري الإيطالي على ارضه وبين جماهيره امام ضيفه نادي فيورنتينا بنتيجة 3 - 1 فوق ارضية ملعب السان سيرو.



فيورنتينا الذي يعاني ايضا في بداية الموسم استطاع الاستفادة من تردي اوضاع النادي اللومباردي ومدربه جيامباولو وهزمه بنتيجة 3 - 1 وسط تالق كبير للفرنسي ريبيري والايطالي كييزا.

الميلان وجد نفسه متاخرا 0 - 1 في الشوط الاول من ركلة جزاء سددها بولغار د 14 . حاول الميلان العودة في الشوط الثاني ولكنه فوجىء بهدف اللاعب كاستروفيلي . وفي حين اضاع كييزا ركلة جزاء سجل ريبيري الهدف الثالث مستفيدا من طرد اللاعب موساتشيو من الميلان.

تجاه هذا الموضوع اقحم المدرب جيامباولو اللاعب البرتغالي لياو في الهجوم ومن مجهود فردي رائع سجل هدف التقليص لتنتهي المواجهة 3 - 1 للضيوف ويتازم وضع المدرب جيامباولو.