تعادل روتيني من مارسيليا ضد رين في الدوري الفرنسي

الأحد 29 سبتمبر 2019
ضمن فعاليات الجولة الثامنة مفي الدوري الفرنسي حسم التعادل الايجابي 1 - 1 لقاء القمة بين ناديي مارسيليا ورين في الفيلودروم معقل فريق جنوب فرنسا.
مارسيليا الذي كان يمني النفس بالاقتراب من فرق المقدمة لم يستطع الاستفادة من الفرص الكثيرة التي سنحت للاعبيه بينيديتو ورادونيتش واكتفى بالتعادل 1 - 1.
سجل مباي نيانغ هدف رين في الشوط الاول وعدل الامور اللاعب كاليتا كار في الشوط الثاني. يذكر ان اللاعب ديميتري باييت غاب عن المواجهة بسبب عقوبة الايقاف بحقه.
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