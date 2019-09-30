الصباحى حكما للأهلى والإنتاج .. وعادل للزمالك والمقاصة...

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جدة - عمرو شويل كشفت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة الكابتن جمال الغندور اسماء حكام باقى مباريات الجولة الثانية للدورى الممتاز على النحو التالى: الثلاثاء اول اكتوبر الاتحاد والجونة: محمود عاشور ويعاونه خالد رمضان ومحمد فاروق..وهشام الفلال حكما رابعا الاربعاء 2 اكتوبر الاسماعيلى والمصرى:جهاد جريشة ويعاونه هانى العراقى والسيد نافع..صبحى العمراوى حكما رابعا Advertisements الاهلى والانتاج الحربى:محمد الصباحى ويعاونه سمير جمال واحمد نوفل..محمد سلامة ميدو حكما رابعا الخميس 3 اكتوبر طنطا وبيراميدز: طارق سامى ويعاونه محمد عزازى ومصطفى حسين.. ونادر قمر الدولة حكما رابعا المقاصة والزمالك: محمد عادل ويعاونه محمود ابو الرجال ومحمد محمود لطفى..وعبد العزيز السيد حكما رابعا

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