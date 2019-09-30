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شكرا لقرائتكم بطل زنجبار يُجهز الإسماعيلى لمواجهة المصري فى ديربي القناة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
يأتى ذلك ، للوقوف على أبزر عناصر القوة والضعف للفريق البورسعيدى قبل المباراة التى ستجمع الفريقين بالدورى المحلى.
ويقام ديربى خط القنال على ملعب برج العرب بالاسكندرية يوم الاربعاء فى ثانى جولات المسابقة بنسختها الجديدة.
يذكر أن بعثة الدراويش قد عادت أول أمس من تونس بعد تخطى عقبة أهلى بنى غازى الليبى والتأهل لدور الــ16 بكأس محمد السادس.
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