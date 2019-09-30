شكرا لقرائتكم طارق يحيى: "كده كده يا جينيراسيون الزمالك فى المجموعات"... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل علق طارق يحيى المدير الفنى الأسبق للزمالك على أزمة مباراة الفريق الأبيض وجينيراسيون فوت بطل السنغال والتى نشبت خلال اليوم ين الماضين بسبب قرار الاتحاد الأفريقي بنقل المباراة من ستاد بتروسبورت لملعب برج العرب.

قال طارق يحيى خلال لقاءه فى برنامج الزمالك اليوم :" سواء المبارة اتلعبت او أعيدت كده كده الزمالك سيتأهل لدور المجموعات".

أضاف طارق يحيى :" لماذ هذه الأجواء تحدث مع الزمالك فقط على الرغم من انه تم نقل مباراة الأهلى من ستاد السلام لملعب برج العرب وكذلك مباراة المصرى البورسعيدى".

كان مسئولو نادى جينيراسيون فوت السنغالى اتهموا الزمالك بعدم استقبالهم فى المطار فور وصولهم للقاهرة لمواجهة الأبيض فى إياب دور الـ32 من بطولة دورى أبطال أفريقيا.

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وكان نادي جينيراسيون قد اعترض على موافقة كاف على نقل اللقاء لاستاد برج العرب بالإسكندرية وتأجيله لمدة 24 ساعة لدواعٍ أمنية.

وتمسك النادي السنغالي بعدم الحضور للمباراة اليوم الأحد رغم وصول خطاب من كاف يؤكد إقامة اللقاء على استاد برج العرب بالإسكندرية لكن الاتحاد الأفريقي كان قد وافق على نقل مباراة الزمالك وجينيراسيون فوت إلى برج العرب بدلا من بتروسبورت، وإقامتها يوم الأحد بدلا من السبت،وهو ما رفضه الفريق السنغالي.

وتواجد الزمالك اليوم في ملعب برج العرب، وخاض عمليات الإحماء بصورة طبيعية، وانتظر داخل الملعب أكثر من 15 دقيقة، قبل أن يعلن الحكم نهاية اللقاء وفوز الزمالك بثلاثية اعتباريا.