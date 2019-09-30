الشباب يعير تراولي إلى عجمان الإماراتي

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جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن نادي الشباب السعودي يوم الأحد، إعارة لاعبه أبو بكر ستيف تراولي إلى فريق عجمان الإماراتي لمدة موسم واحد. وذكر النادي السعودي عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي على الانترنت :وافقت إدارة نادي الشباب برئاسة خالد البلطان على إعارة المحترف الجامبي أبوبكر ستيف تراولي إلى نادي عجمان الإماراتي لمدة موسم رياضي واحد. ويحتل الشباب حاليا المركز الحادي عشر في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين برصيد ست نقاط، ويستعد لمواجهة فريق العدالة يوم السبت المقبل في الجولة السادسة من الدوري.

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